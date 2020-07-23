Haziran'da ekonomi açılınca toparlanan tüketici güveni Temmuz'da yine düştü

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile hazırlanan tüketici güven endeksi, temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,7 oranında azaldı; Haziran ayında 62,6 olan endeks, Temmuz ayında 60,9 oldu. Tüketici güveni Koronavirüs salgınıyla dip yaptıktan sonra Mayıs ve Haziran'da yükselmişti.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Haziran ayında 79,9 iken, Temmuz ayında yüzde 0,9 oranında artarak 80,6 oldu.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin tasarruf etme ihtimali endeksi Haziran ayında 23,1 iken, Temmuz ayında yüzde 14 oranında azalarak 19,9'ya indi.