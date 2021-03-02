Haziran ayından bu yana ons altın fiyatlarında en düşük seviye

Küresel piyasalarda dolarda güçlenmenin artmasıyla birlikte ons altın fiyatlarında geri çekilmeler yaşanmaya başladı. Üst üste 6 gündür gerileyen spot altın fiyatları, Asya piyasalarındaki işlemlerde 1.707 dolarla son 8 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Altın fiyatlarında gerileme yeniden başladı. Geçen hafta gram altın fiyatlarında dolar kurundaki yükselişle birlikte yukarı yönlü hareketlenme yaşansa da küresel çaplı etkiler nedeniyle ons altında düşüş hızlandı. Bu süreçle birlikte hem gram altın hem de ons altın değer kaybetti. Dolar kuru da 7.48 liradan 7.30 liranın altına sarktı ve altındaki düşüşün hız kazanmasına sebep oldu.

Dolar küresel piyasalar güç kazanmaya başladı

Dolar, euro, sterlin ve Japon Yeni karşısında güçlenmeye başlamasıyla birlikte ons altın tarafında satışlar görüldü. Ons altın 1707 dolar seviyesine kadar geriledi. Bu seviye en son Haziran 2020 tarihinde görülmüştü.

Saat 08:55 itibarıyla ons altın yüzde 0.41 oranında düşüşle 1716 dolar, gram altın ise yüzde 0.32 oranında 403 lira seviyesinde işlem görüyor.