Haziran ayında işsizlik oranı yüzde 9'u aştı

Haziran ayında işsizlik yüzde 9.1 olarak gerçekleşti. Bir önceki Mayıs döneminde bu rakam yüzde 8.8'di. Gençler arasında işsizlik yüzde 16,7 ike Türkiye genelinde Haziran ayı iti bariyle 2,6 milyon kişi işsiz.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde işsizlik yüzde 9.1'e yükselirken, işsizlik oranı erkeklerde yüzde 8.3 kadınlarda ise yüzde 10.9 oldu. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı yüzde 11.1 ve 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı yüzde 16.7 iken,15-64 yaş grubunda bu oran yüzde 9.3 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisiz yüzde 9.9

TÜİK verilerine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam sayısı bir önceki döneme göre 96 bin kişi azalarak 25 milyon 859 bin kişi olarak gerçekleşti. İstihdam oranı ise 0.2 puanlık azalış ile yüzde 45.4 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlerin sayısında Haziran döneminde, bir önceki döneme göre 115 bin kişilik artış gerçekleşti. İşsizlik oranı ise 0.4 puanlık artış ile yüzde 9,9 oldu.

İşsizlik 5 milyonun üzerinde

TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı Haziran döneminde 2 milyon 654 bin kişi oldu. Resmi işsizlere, iş aramayıp, çalışmaya hazır olan 2 milyon 514 bin kişi ve iş bulma umudunu yitiren 580 bin kişi eklendiğinde toplam işsizler 5 milyon 748 bin kişiye yükseliyor. TÜİK verileri içinde, bu kişilerin dışında ayrıca 1 milyon 934 bin kişi de mevsimlik çalıştığı, ev kadını olduğu ya da öğrenci ve başka gelire sahip olduğu için çalışmadığını, ancak işbaşı yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Kadın istihdamı yüzde 30'un altında

TÜİK verilerine göre, Haziran 2014 döneminde 15 ve daha yukarı yaştaki istihdam edilenlerin sayısı, 26 milyon 586 bin kişi, istihdam oranı ise yüzde 46.7 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66.3, kadınlarda ise yüzde 30'un da altında, yüzde 27.6 olarak gerçekleşti. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 5 milyon 937 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 20 milyon 650 bin kişi olarak gerçekleşti. İstihdam edilenlerin içinde tarım sektörü sanayiyi geride bıraktı. Buna göre, istihdam edilenlerin yüzde 22.3’ü tarımda, yüzde 20.1’i sanayide, yüzde 7.4’ü inşaatta ve yüzde 50.3’ü de hizmetler sektöründe yer aldı. Bu veriler ile, işgücü nüfusu Haziran döneminde 29 milyon 240 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise yüzde 51.3 olarak belirlendi. İşgücüne katılma oranı da erkeklerde yüzde 72.3 kadınlarda ise yüzde 30.9 oldu.

Kayıt dışı çalışanlar üçte birden fazla

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı Haziran döneminde yüzde 36.4 olarak gerçekleşti. Bu oran tarım sektöründe yüzde 83.6 iken, tarım dışı sektörlerde yüzde 22.8 oldu.