Haziran ayında enflasyon beklentilerin altında: % 10,90

Türkiye'de Haziran ayında enflasyon yıllık yüzde 10,90 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre Tüketici Fiyatları Endeksi'nde (TÜFE) Haziran ayında bir önceki aya göre ise yüzde 0,27'lik düşüş görüldü.

Reuters'ın 13 kurumun katılımıyla yaptığı ankete göre, Tüketici Fiyatları Endeksi'nde (TÜFE) Haziran ayında medyan bazında yüzde 0,1 artış bekleniyordu.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlere göre ise Haziran ayında yıllık enflasyonun yüzde 11,20, aylık enflasyonun yüzde 0,10 olması bekleniyordu.

Mayıs ayında ise enflasyon yıllık yüzde 11,72, aylık olarak ise yüzde 0,45 olarak gelmişti.

TÜFE'de bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 14,34 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda oldu.

Bu ana harcama grubunun ardından yıllık olarak en yüksek artışı gösteren diğer kalemler yüzde 14,07 ile ulaştırma, yüzde 12,66 ile sağlık, yüzde 11,84 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.

Aylık olarak en fazla yükseliş gösteren ana harcama grupları ise yüzde 1,03 ile lokanta ve oteller, yüzde 0,52 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 0,48 ile ev eşyası ve konut oldu.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup ise yüzde 1,25 ile giyim ve ayakkabı oldu.