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Haziran ayında 100'den fazla işçi hayatını kaybetti

'İş Cinayetleri Raporu'na göre Haziran ayında en az 104 işçi hayatını kaybetti

03 Temmuz 2013 18:20

İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), “Haziran İş Cinayetleri Raporu”nu açıkladı. Raporda, Ankara’da polisin yoğun gaz bombası kullanarak gerçekleştirdiği saldırılarda bir dershanede temizlik işçisi olan İrfan Tuna kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği ifade edildi. Gezi direnişi boyunca gerçekleşen ölüm ve yaralanma olaylarına değinen İSİG, 11 kişinin gözünü kaybettiğini, 60’ı ağır 8 bin 41 kişinin yaralandığını belirtti.

 

En çok inşaat ve tarım işçileri öldü

 

İSİG’in yazılı, görsel ve dijital basından takip ettiği ve emek-meslek örgütlerinden gelen bilgiler ışığında tespit edebildiği kadarıyla Haziran ayında en az 104 işçi hayatını kaybetti. Can kayıpları en çok inşaat ve tarım alanında gerçekleşti.  21 inşaat işçisi haziran ayında yaşamını yitirirken 20 mevsimlik tarım işçisi ve 13 belediye işçisi öldü. Biri 14 yaşında olmak üzere 5 çocuk işçi can verirken hayatını kaybedenlerin 11’i kadın, 93’ü erkek işçilerdi.

 

Gezi Parkı mesajı

 

İSİG açıklamasını şu sözlerle bitirdi:

"Bizler iş cinayetleri başta olmak üzere yapılan her türlü saldırıya karşı adalet, eşitlik, özgürlük ve onur mücadelesini sürdürmeye devam edeceğiz… Ethem Sarısülük, Abdullah Cömert, Mehmet Ayvalıtaş, Medeni Yıldırım ve Haziran’da iş cinayetlerinde hayatını kaybeden 104 işçi mücadelemizde yaşayacak…"

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