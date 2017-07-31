Haziran ayında bankacılık sektörü net karı 25 milyon lirayı aştı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankacılık sektörüne ilişkin Haziran ayı verilerini açıkladı. Verilere göre, 2017 yılı Haziran ayında bankacılık sektörü dönem net karı 25 milyon 355 bin lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 16,9 seviyesinde gerçekleşti.

Bankalar tarafından BDDK’ya raporlanan verilere göre; Haziran 2017 döneminde Türk Bankacılık Sektörünün aktif büyüklüğü 2 milyon 972 bin 21 lira olarak gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2016 yıl sonuna göre 240 milyon 985 bin lira (yüzde 8,8) arttı.

Krediler 1 milyon 919 bin 182 lira oldu

Haziran 2017 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 1 milyon 919 bin 182 TL, menkul değerler 368 milyon 215 bin TL oldu.

Aktif büyüklük arttı

2016 yılsonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 8,8 ve krediler yüzde 10,7 oranında artarken, menkul değerler toplamı yüzde 4,7 oranında arttı. Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2016 yılsonuna göre yüzde 8,6 artışla 1 milyon 578 bin 116 TL oldu.