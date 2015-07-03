Haziran ayında 147 işçi katledildi!

Haziran ayında en az 147 işçi, bu yılın ilk altı ayında en az 794 işçi iş cinayetlerinde yaşamlarını yitirdi. İSİG Meclisi’nin raporuna göre, 2015 Ocak ayında en az 128 işçi, Şubat ayında en az 85 işçi, Mart ayında en az 139 işçi, Nisan ayında en az 133 işçi, Mayıs ayında ise en az 162 işçi, Haziran ayında ise en az 147 işçi katledildi.

BirGün'de yer alan habere göre, raporda önceki yıllara göre yapılan kıyaslama sonucunda son iki yılda iş cinayetlerinde önemli bir artış gözlendi. Raporda paylaşılan verilere göre 2012 yılının Haziran ayında 59 işçi, 2013 yılının Haziran ayında 104 işçi, 2014 yılının Haziran ayında 151 işçi, 2015 yılının Haziran ayında ise 147 işçi yaşamını yitirdi.

Tarım, inşaat ve taşımacılık başı çekiyor

Raporda iç cinayetlerinde başı çeken sektörlerin ise Tarım, inşaat ve taşımacılık olduğu belitildi.

2015 Haziran ayında 6 kadın işçinin katledildiği bilgisine de yer verilen raporda, katledilen işçilerin 8’inin çocuk, olduğunu bildirilirken, ayrıca 3 göçmen işçinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

Öte yandan, iş cinayetleri en çok yaşandığı iller olarak İzmir’de 9 işçinin, İstanbul’da 8, Adana ve Antalya’da 7 işçinin katledildiği rapordas yer aldı.

Haziran ayında iş cinayetlerinin sektörel dağılımının şu şekilde olduğu ifade edildi:

> Tarım, Orman işkolunda 40 emekçi;

> İnşaat, Yol işkolunda 33 işçi;

> Taşımacılık işkolunda 18 işçi;

> Ticaret, Büro, Eğitim, Sinema işkolunda 10 emekçi;

> Belediye, Genel İşler işkolunda 9 işçi;

> Madencilik işkolunda 6 işçi;

> Çalıştığı işkolunu belirleyemediğimiz/öğrenemediğimiz 6 işçi;

> Metal işkolunda 5 işçi,

> Çimento, Toprak, Cam işkolunda 4 işçi;

> Savunma, Güvenlik işkolunda 4 işçi;

> Gıda, Şeker işkolunda 2 işçi;

> Enerji işkolunda 2 işçi;

> Gemi, Tersane, Deniz, Liman işkolunda 2 işçi;

> Konaklama, Eğlence işkolunda 2 işçi,

> Ağaç, Kağıt işkolunda 1 işçi,

> İletişim işkolunda 1 işçi,

> Banka, Finans, Sigorta işkolunda 1 işçi,

> Sağlık, Sosyal Hizmetler işkolunda 1 işçi

Servis kazası ve göçük başlıca nedenler

İşçilerin en çok trafik/servis kazaları, ezilme/göçük, düşme ve diğer nedenlerden dolayı can verdiği hatırlatılan raporda bu oranlar ise şöyle açıklandı:

> Trafik, Servis Kazası nedeniyle 42 işçi;

> Ezilme, Göçük nedeniyle 33 işçi;

> Diğer nedenlerden dolayı (yıldırım düşmesi, arı sokması, sıtma, kalp krizi, intihar, silahlı saldırı) 26 işçi;

> Düşme nedeniyle 22 işçi;

> Elektrik Çarpması nedeniyle 10 işçi;

> Zehirlenme, Boğulma nedeniyle 7 işçi;

> Kesilme, Kopma nedeniyle 4 işçi;

> Patlama, Yanma nedeniyle 2 işçi;

> Nesne Çarpması, Düşmesi nedeniyle 1 işçi