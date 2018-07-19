Haziran ayında 119 bin 413 konut satıldı

Türkiye genelinde konut satışları Haziran’da Mayıs’a göre yatay seyretti, yıllık bazda yüzde 22.4 artışla 119 bin 413 oldu. İpotekli olarak tanımlanan "kredili" konut satışları ise yıllık bazda yüzde 35.3 artışla 47 bin 648’e yükseldi. Mayıs ayında ipotekli konut satışı 36 bin 865 adet olmuştu.

İnşaat sektöründe canlanma sağlamak için Haziran ayında konut kredileri aylık yüzde 0.98 düzeyine kadar indirilmiş, birçok projede kampanyalı satışlar düzenlenmişti.



Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre;



“Konut satışlarında, İstanbul 20 bin 547 konut satışı ve yüzde 17.2 ile en yüksek paya sahip oldu.



“Satış sayılarına göre İstanbul’u, 12 bin 078 konut satışı ve yüzde 10.1 pay ile Ankara, 6 bin 888 konut satışı ve yüzde 5.8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 13 konut ile Hakkari ve Ardahan, 39 konut ile Bayburt oldu.



“İpotekli konut satışları Haziran’da yıllık bazda yüzde 35.3 artışla 47 bin 648’e yükseldi.



“Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 39.9 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 7 bin 794 konut satışı ve yüzde 16.4 pay ile ilk sırayı aldı.



“Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 84.6 ile Hakkari oldu.



“Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15.1 oranında artarak 71 bin 765 oldu.



“Diğer konut satışlarında İstanbul 12 bin 753 konut satışı ve yüzde 17.8 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 62.1 oldu.



“Ankara 6 bin 676 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 3 bin 778 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 2 konut ile Hakkari oldu.



“Konut satışlarında 57 bin 64 konut ilk defa satıldı. Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı yıllık yüzde 25.6 artarak 57 bin 64 oldu.



“Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 47.8 oldu. İlk satışlarda İstanbul 9 bin 923 konut satışı ve yüzde 17.4 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul’u 4 bin 279 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 937 konut satışı ile İzmir izledi.



“İkinci el konut satışlarında 62 349 konut el değiştirdi. Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19.6 artış göstererek 62 bin 349 oldu.



“İkinci el konut satışlarında da İstanbul 10 bin 624 konut satışı ve yüzde 17 pay ile ilk sıraya yerleşti.



“İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 51.7 oldu.



“Ankara 7 bin 799 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 3 bin 951 konut satışı ile İzmir izledi.



“Yabancılara Haziran’da 2 bin 60 konut satışı gerçekleşti



“Yabancılara yapılan konut satışları yıllık bazda yüzde 7 artarak 2 bin 60 oldu.



“Yabancılara yapılan konut satışlarında, Haziran’da ilk sırayı 764 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 525 konut satışı ile Antalya, 117 konut satışı ile Bursa, 83 konut satışı ile Ankara ve 74 konut satışı ile Yalova izledi.



“Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı



“Haziran ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 315 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 228 konut ile İran, 169 konut ile Rusya Federasyonu, 139 konut ile Afganistan ve 110 konut ile Suudi Arabistan izledi.”