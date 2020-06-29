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Ekonomi

Haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri başladı

29 Haziran 2020 14:53

Haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün başladı. Ödemeler 3 Temmuz’a kadar devam edecek.

Bakan Selçuk, “Covid-19 tedbirleri kapsamında 5 Temmuz’da yapılması gereken Haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Ödemeleri, 29 Haziran’dan itibaren T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.” dedi.

IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını da hatırlatan Bakan Selçuk, “T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0 olanlara 29 Haziran’da, 2 olanlara 30 Haziran’da, 4 olanlara 1 Temmuz’da, 6 olanlara 2 Temmuz’da, 8 olanlara ise 3 Temmuz’da ödemeler yapılacak.” açıklamasını yaptı.

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