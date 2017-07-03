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Ekonomi

Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı

Memur maaşlarına yüzde 4'lük zamma ek olarak yüzde 2,89 enflasyon farkı yansıtılacak

03 Temmuz 2017 13:09

Türkiye İstatistik Kurumu, milyonlarca memurun maaşlarındaki enflasyon farkını belirleyecek olan haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Haziran ayı içinde yıllık enflasyon yüzde 10,9 oldu. TÜFE 0,27 ile beklentilerin üzerinde düştü.

TÜİK'in açıkladığı verilere, haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,27 düşüş kaydetti. Böylece bu yılın ilk 6 ayındaki enflasyon oranı yüzde 5,89 olarak gerçekleşti.

TÜFE, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,89, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,90 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 9,36 artış gerçekleşti.

Enflasyon fark oranı yüzde 2,89 oldu

Böylece memur maaşlarına yüzde 4'lük zamma ek olarak yüzde 2,89 enflasyon farkı yansıtılacak.

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