Haziran ayında ekonomik güven endeksi yüzde 19,1 artarak 73.5 oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan ekonomik güven endeksi verilerini değerlendirdi. Albayrak'ın açıklaması şu şekilde:

"Türkiye'nin ekonomisine güven artıyor. Nisan'da 51,3 olan Ekonomi Güven Endeksi Mayıs'ta 61,7'ye, Haziran'da ise 73,5'e yükseldi. 2020 yılını bu performans ile sürdürüp gelecek yılda bunu çok daha ileri taşıyacağız inşaallah."