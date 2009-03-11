Hazır yemek sektörü de sıkıntıda

Son yıllarda hızlı bir şekilde büyüyen ve gözde girişimcilik alanları arasında gösterilen hazır yemek sektörü, küresel krizin de etkisiyle hedef alanları olan fabrikalarda işçi çıkarmaların artması sonucu günlük yemek sayılarını yüzde 36'ya varan oranlarda düşürdü. Hazır yemekçiler, çalışanlarını ücretsiz izne göndermeye başladı.



Adana Hazır Yemek Sanayicileri Dernegi (ADAYSAD) Başkanı Levent Duyuler, kent genelinde hazır yemek sektöründe faaliyet gösteren firma sayısının 50'yi aştığını söyledi.



Bu firmalarda yaklaşık 1000 kişinin istihdam edildiğini belirten Duyuler, günde 75 bin porsiyon yemek üretimi yaptıklarını bildirdi.



Duyuler, kentte daha çok tekstil sektöründeki işletmelere hazır yemek verdiklerini ifade ederek, "Ancak, geçen yılın başlarından itibaren tekstil sektöründe durgunluk yaşanmaya başladı. Durgunluk nedeniyle, işverenler personel azaltmaya başlayınca, bu durum son yıllarda hızlı bir şekilde büyüyen ve gözde girişimcilik alanları arasında gösterilen hazır yemek sektörünü olumsuz yönde etkilemeye başladı" dedi.



Küresel krizden kendilerinin de nasiplendiğini anlatan Duyuler, şunları söyledi:



"Bizlerin en büyük müşterileri doğal olarak fabrikalardır. Ancak bu yılın başlarından itibaren işçi çıkarmaların artmaya başlamasıyla birlikte günlük yemek sayımız yüzde 36'ya varan oranlarda düştü. Yemek sayılarındaki düşüş maliyetlerimizi artırdı. İş kaybına karşın sabit giderler arttı. Son günlerde tavuk, et ve pirinç gibi gıdaların fiyatlarının yükselmeye başlamasıyla birlikte sektördeki sıkıntı daha da derinleşti."



Çalışanlara ücretsiz izin



Duyuler, sektör temsilcilerinin ayakta kalabilmek için arayış içerisinde olduğunu ifade ederek, "Bu nedenle bazı firmalar çalışanlarını dönüşümlü olarak yıllık ücretsiz izne göndermeye başladı. İzin dönüşlerinin ardından da çıkarmalar başlayacak" dedi.



Levent Duyuler, bugüne kadar aldıkları siparişlerle işletmelerini ayakta tutmaya çalışan şirket sahiplerinin, bu ayın sonlarına doğru bitecek siparişlerini yerine getirmelerinin ardından tesislerini kapatma hazırlıkları yaptıklarını da sözlerine ekledi.

