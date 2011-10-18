-Hazır giyimde üretim Anadolu'ya kaydı DENİZLİ (A.A) - 18.10.2011 - Türkiye Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (TMHF) Başkanı Nedim Örün, ulusal markaların üretimde Türkiye'ye yönelmesinin İstanbul, İzmir, Adıyaman, Denizli gibi üretim merkezlerinde kapasiteleri doldurduğunu bildirdi. Örün, Avrupa'da yaygınlaşan krizin hazır giyim sektöründe etkili konuma sahip İtalya, Fransa, İspanya ve Portekiz gibi ülkeleri de yoğun biçimde etkilediğini, Türkiye'nin ise bu etkilerin dışında kaldığını ifade etti. Avrupa'daki krizlerin Türkiye'deki moda ve hazır giyim sektörünü çok fazla etkilemeyeceğini savunan Örün, şöyle konuştu: ''Türkiye'de hazır giyim ürünleri ithalatına yapılan vergi ayarlamasıyla yüzde 8'lik gümrük vergisi yüzde 38'e çıktı. Hal böyle olunca yurt dışında üretim yaptıran ulusal markalarımız üretimlerini önemli ölçüde tekrar Türkiye'ye çektiler. Eskiden üretimin yarısını dışarıda yarısını Türkiye'de yaptırıyorsa şimdi yüzde 80'ini Türkiye'de yaptırmaya başladı. Ulusal markaların üretimde Türkiye'ye yönelmesi İstanbul İzmir, Adıyaman, Denizli gibi üretim merkezlerinde kapasitelerin dolmasını sağladı. Dolayısıyla Avrupa'ya sattığımız malda kriz nedeniyle herhangi bir düşüş olsa bile bu bizim üretimimizi, üreticilerimizi olumsuz etkilemeyecek. Avrupa'da oluşan kriz bizim irademiz dışında oluşan bir gelişme. Ama bu krizin bizi etkilemeyecek olması olumlu bakılması gereken bir yön. Bizim sektörde üretimde iş kaybı açısından herhangi bir olumsuzluk beklemiyoruz.''