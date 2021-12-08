Hazır Giyim Sanayi Meclis Başkanı Fayat: Hazır giyime yüzde 30-50 zam olmazsa iç piyasaya mal yapılamaz

TOBB Konfeksiyon ve Hazır Giyim Sanayi Meclis Başkanı Şeref Fayat, “Sektörü uyarıyorum; maliyetlerinizi doğru yapın. Hele hele faiz artıp döviz geri gelirse hesap daha kötü şaşabilir. Final kuru yani şu anda tabeladaki döviz kurunu kullanan zarar edebilir” dedi.

Cumhuriyet’ten Şehriban Kıraç’ın sorularını yanıtlayan Fayat, 2022’nin zor bir yıl olacağını belirterek “Bütçe yapamıyoruz. Çünkü kuru bilmiyoruz. Çok daha dinamik olmamız gerekiyor. İhracatta yılın ikinci yarısında, iç piyasada perakendede yılbaşından itibaren daralma yaşanabilir. Hazır giyim maalesef 2022’de enflasyona yüksek katkı sağlayan bir sektör haline gelecek” dedi.

"Sigorta yapmadan ürün üretmemek gerekiyor"

Piyasadaki durumu, “İç piyasada hammadde satın almalarında TL ile yapılan ödemeler peşine döndü. Kurun nereye gideceği bilinmediği için vadeler kısaldı. Normalinde 1 yıllık vadeler bile vardı. Günlük bile yüzde 5’lik kur artışı hammadde üreticilerini de malı satıp yerine yenisini koyabilir miyim diye endişelendiriyor. Bizim ihracatta pandemiden dolayı satış vadeleri 60 günden 90 güne uzamıştı. Bu hâlâ sürüyor” diye anlatan Fayat, “Yurtdışında da ciddi riskler var, sigorta yapmadan ürün üretmemek gerekiyor” önerisinde bulundu.

"2022’nin ikinci çeyreğinde ihracatta da sıkıntı yaşanabilir"

“Asgari ücrette artış olacak ama o ne derece devalüasyonu karşılayacak bilmiyoruz. Gelecek yıl zor bir yıl. Belki iki üç ay asgari ücretteki zamlarla insanlar biraz moralli olabilir ama sonra kurdaki volatilite ve diğer zamlarla alım gücü düşmeye devam eder” görüşünü savunan Fayat, “Yılbaşından bu yana bizim sektör ihracatını yüzde 19 artırırken Çin yüzde 22 artırmış. Çin’e talep daha çok artıyor. Şu anki talebin ötelenen alışverişin talebi olduğunu söylemek istiyorum. Hem ABD hem Avrupa’daki enflasyon, tüketicileri endişelendirmeye başladı. Bunları da düşününce 2022’nin ikinci çeyreğinde ihracatta da sıkıntı yaşanabilir. Bunun emareleri var” dedi.

Fayat ayrıca, "İçeride ise kur artışıyla yeni çıkacak mamullere gelecek fiyat artışları nedeniyle perakendede yılbaşından itibaren daralma yaşanabilir” öngörüsünde bulundu.