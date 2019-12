-HAZIR ETLERDE BAKTERİ İDDİALARI ANKARA (A.A) - 28.09.2010 - Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkan Yardımcısı Ali Çetin, bazı firmaların ürettiği hazır et ürünlerinde salmonella ve listeria bakterilerinin tespit edilmesine karşın söz konusu firmaların Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından ticari sır gerekçesiyle saklandığını iddia etti. ''Hileli, mikroplu, bakterili, hijyenik olmayan gıda firmalarının adlarını tüketicilerden gizleyerek korumak ticari sır olamaz'' diyen Çetin, ticari sır konularında yasal bir düzenlemeye ihtiyaç varsa, bu düzenlemeyi yapmanın Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın görevi olduğunu çağrısında bulundu. TÜDEF Genel Başkan Yardımcısı Çetin, bazı firmaların ürettiği hazır et ürünlerinde salmonella ve listeria bakterilerinin tespit edilmesi ardından Ankara Milli Müdaafa Caddesi'indeki Tarım ve Köyişleri Bakanlığı binası önünde basın açıklaması yaptı. -''11 TON BAKTERİLİ ET HAMBURGER OLARAK SATILMIŞ MIDIR?''- Salmonella ve listeria bakterilerinin tespit edilen 11 ton etin 50 köpeğin bulunduğu bir katı atık tesisinde imha edildiği yolundaki şirket yetkililerinden yapılan açıklamanın inandırıcı olmadığını savunan Çetin, ''11 ton bakterili et hamburger olarak satılmış mıdır?'' sorusunu sordu. Söz konusu hazır et ürünlerinde salmonella ve listeria bakterilerinin tespit edilmesine karşın söz konusu firmaların Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından ticari sır gerekçesiyle ''saklandığı'' eleştirisinde de bulunan Çetin,''Hileli, mikroplu, bakterili, hijyenik olmayan gıda firmalarının adlarını tüketicilerden gizleyerek korumak ticari sır olamaz'' dedi. Çetin, ticari sır konularında yasal bir düzenlemeye ihtiyaç varsa, bu düzenlemeyi yapmanın Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın görevi olduğunu çağrısında bulundu. Olayın savcılığı intikal ettiğini hatırlatan Çetin, soruşturmanın en kısa sürede sonuçlandırılması, suçluların hak ettiği cezayı alması, adı geçen firmaların sorumluluğu kabul edip tüketicilerden özür dilemesi gerektiğini kaydetti.