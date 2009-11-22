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Ekonomi

Hazineye en borçlu Ankara Büyükşehir Belediyesi

Hazine alacakları, 2009 yılı Ekim ayı sonu itibariyle 28.3 milyar liraya ulaştı. Hazineye en çok Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin borcu bulunuyor.

22 Kasım 2009 02:00

T24 - Hazine alacakları, 2009 yılı Ekim ayı sonu itibariyle 28.3 milyar liraya ulaştı. Bu rakamın 8.9 milyar lirası vadesi geçmiş alacaklardan oluşurken, borçlu kuruluşlar içinde mahalli idareler toplam 7.2 milyar lira ilk sırada yer aldı.

Hazine Müsteşarlığı verilerine göre, borçlu kuruluşlar içinde TSE'nin 55 milyon lira, TCDD'nin 1.6 milyar lira borcu bulunuyor.

Borcunu ödemeyen yerel yönetimler içinde Ankara Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 2.4 milyar lira ile ilk sırada yer alıyor. EGO Genel Müdürlüğü'nün (Ankara) 1.5 milyar lira, İzmit Büyükşehir Belediyesi'nin 1.4 milyar lira, Mariç-Marmaris-İçmeler-Armutalan Belediye Birliği'nin 1.1 milyar lira borcu bulunuyor.

Bu arada, 2009 yılı Ekim ayı sonu itibariyle yapılan Hazine alacağı tahsilatı da 1.4 milyar lira olarak gerçekleşti.

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