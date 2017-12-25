Hazine'ye devredilen Vakıfbank'tan yeni hamle

Kanun Hükmünde Kararname ile Vakıflar Genel Müdürlüğü'ndeki yüzde 58 hissesi Hazine'ye devredilecek olan Vakıflar Bankası'ndan yeni hamle geldi. Banka bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama ile Irak'ın Bağdat kentinde yeni bir şube açacağını duyurdu.

KAP’a yapılan açıklamada şöyle denildi: “Bankamız Yönetim Kurulu’nun 21.12.2017 tarihli kararı ile Erbil Şubesi’nin sermayesinin 31.12.2017 tarihine veya Irak Merkez Bankası’nca Erbil Şubesi’nin ek süre talebine istinaden belirlenecek tarihe kadar ilave 25 milyon ABD Doları arttırılmak suretiyle 50 milyon ABD Doları’na tamamlanmasına ve ayrıca Irak’ın Bağdat kentinde yeni bir şube açılması için işlemlerin başlatılmasına karar verilmiş olup, şube açılışıyla ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında yapılması gereken her türlü işlemin gerçekleştirilmesi konusunda Genel Müdürlüğümüz yetkilendirilmiştir.”

Değişiklik olmayacak

VakıfBank, dünkü Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile gerçekleşecek hisse sahipliği değişikliğiyle bankanın kamu bankası statüsü, stratejisi ve iş modeliyle ilgili herhangi bir değişiklik olmayacağını duyurdu.

Kararnamenin söz konusu maddeleri ile payları borsada işlem görmeyen (A), (B) ve (C) grubu ortaklar ile ilgili düzenlemeler getirildiği belirtilen açıklamada, "Payları borsada işlem gören (D) grubu ortaklara ilişkin bir düzenleme getirilmemiştir. Bu sebeple borsada işlem gören (D) grubu yüzde 25,22'lik paylar ile ilgili herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Söz konusu KHK ile Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından temsil ve idare edilen hisselerin sahipliği, alınacak Bakanlar Kurulu kararı sonrasında Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'na geçecektir." denildi.