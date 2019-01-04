"Hazine'nin nakit sıkıntısı var; sadece ocak ayında maaş ve borçlar için Merkez Bankası'ndan 28 milyar lira harcayacak"

Hazine’nin eski üst düzey bürokratları, “Hazine’nin 31 Aralık’ta açıkladığı ocak-mart dönemi iç borçlanma stratejisinde yer alan rakamların TCMB’nin kârının erken aktarımına göre plan yapıldığını gösterdiğine” dikkat çekti. Bürokratlar, "31 Aralık itibarıyla Hazine’nin TCMB’de toplam 33.7 milyar lirası var. Ancak ocakta sadece maaş ve borç ödemeleri için yaklaşık 28.5 milyar lira harcanacağını" söyleyerek Hazine’nin nakit sıkışıklığı olduğuna dikkat çekildi.

Cumhuriyet'ten Emre Deveci'nin haberine göre Hazine’nin son aylarda faizleri düşürmek için borçlanma ihalelerini iptal etmesi ve yaptığı bazı ihalelerde daha önce belirlediği miktarların altında borçlanma yapmasının da bu sıkışıklıkta payı olduğunu belirten bürokratlar, rakamlarla sorunu şöyle anlattı:

-31 Aralık itibarıyla Hazine’nin TCMB’de toplam 33.7 milyar TL’si var. Ancak ocakta sadece maaş ve borç ödemeleri için yaklaşık 28.5 milyar TL harcanacak. Yani Hazine’nin nakit sıkışıklığı sorunu var.

-Hazine ocakta 8.4, şubatta 25.1, martta 36.5 milyar TL borç ödeyecek. Ancak borçlanma ocakta 6.1, şubatta 21.8, martta 14.4 milyar TL olacak. Borçlanma dışı kaynaklardan ocakta 2.3, şubatta 3.3, martta 22.1 TL finansman sağlanacak. Martta borçlanma dışı kaynaklardan sağlanacak yüksek gelir, Merkez Bankası’ndan kâr transferinin öne çekileceği hesaplanarak yazılmış. 4 Hazine şubat ve martta toplam 61.6 milyar TL’lik borç ödemesine karşılık 36.2 milyar TL borçlanacak. Açık büyük oranda Merkez’den gelen parayla kapatılacak.

-Hazine seçimler öncesinde daha az borçlanarak faizler üzerindeki baskıyı hafifletmek istiyor ancak iç borçlanmanın az olmasından kaynaklı olarak bankalarda kalacak fazla para dövize gidebilir ve bu da kuru yükseltebilir. Kurun yükselmesi de faizleri yükseltebilir.

-1994 krizinde de böyle olmuştu. 27 Mart yerel seçimleri öncesinde faizleri düşürmek için hükümet Hazine borçlanma ihalelerini iptal etmişti ancak sonra kriz patladı ve faizleri indirmek isterken sıçratmışlardı.