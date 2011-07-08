T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

HAZİNE'NİN NAKİT DENGESİ FAZLA VERDİ ANKARA (A.A)

08 Temmuz 2011 21:25

-HAZİNE'NİN NAKİT DENGESİ FAZLA VERDİ ANKARA (A.A) - 08.07.2011 - Hazine'nin nakit dengesi Haziran ayında 198,7 milyon lira fazla verdi. Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan 2011 yılı Haziran ayı nakit gerçekleşmelerine ilişkin geçici sonuçlara göre, Haziran ayında toplam 22 milyar 302,5 milyon lira gelir elde edilirken, 21 milyar 113,2 milyon lira faiz dışı harcama yapılarak, 1 milyar 189,4 milyon lira faiz dışı fazla oluştu. Toplam 1 milyar 528,4 milyon lira faiz ödemesinden sonra Hazine nakit dengesi 198,7 milyon lira fazla verdi. Haziran ayında 659,6 milyon lira net dış borçlanma ve 90,2 milyon lira net iç borçlanma yapıldı. Net borçlanma da toplam 749,8 milyon lira oldu. Aynı dönemde, Hazine hesaplarına kur değişimlerinden kaynaklanan artış 238,6 milyon lira oldu. -OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ- Öte ayndan, bu yılın Ocak-Haziran döneminde nakit bazda toplam 137 milyar 800,8 milyon lira gelir elde edildi. Aynı dönemde 120 milyar 445,7 milyon lira faiz dışı harcama yapıldı ve 17 milyar 355,1 milyon lira faiz dışı fazla oluştu. Toplam 22 milyar 151,4 milyon lira faiz ödemesiyle Hazine nakit dengesi 2 milyar 333,7 milyon lira açık verdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24