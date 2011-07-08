-HAZİNE'NİN NAKİT DENGESİ FAZLA VERDİ ANKARA (A.A) - 08.07.2011 - Hazine'nin nakit dengesi Haziran ayında 198,7 milyon lira fazla verdi. Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan 2011 yılı Haziran ayı nakit gerçekleşmelerine ilişkin geçici sonuçlara göre, Haziran ayında toplam 22 milyar 302,5 milyon lira gelir elde edilirken, 21 milyar 113,2 milyon lira faiz dışı harcama yapılarak, 1 milyar 189,4 milyon lira faiz dışı fazla oluştu. Toplam 1 milyar 528,4 milyon lira faiz ödemesinden sonra Hazine nakit dengesi 198,7 milyon lira fazla verdi. Haziran ayında 659,6 milyon lira net dış borçlanma ve 90,2 milyon lira net iç borçlanma yapıldı. Net borçlanma da toplam 749,8 milyon lira oldu. Aynı dönemde, Hazine hesaplarına kur değişimlerinden kaynaklanan artış 238,6 milyon lira oldu. -OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ- Öte ayndan, bu yılın Ocak-Haziran döneminde nakit bazda toplam 137 milyar 800,8 milyon lira gelir elde edildi. Aynı dönemde 120 milyar 445,7 milyon lira faiz dışı harcama yapıldı ve 17 milyar 355,1 milyon lira faiz dışı fazla oluştu. Toplam 22 milyar 151,4 milyon lira faiz ödemesiyle Hazine nakit dengesi 2 milyar 333,7 milyon lira açık verdi.