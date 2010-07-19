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Ekonomi

HAZİNENİN KUPON ÖDEMESİNDE FAİZ ORANI YÜZDE 2,37 ANKARA (A.A)

19 Temmuz 2010 20:46

-HAZİNENİN KUPON ÖDEMESİNDE FAİZ ORANI YÜZDE 2,37 ANKARA (A.A) - 19.07.2010 - Hazinenin 16 Temmuz 2014 vadeli ve değişken faizli devlet tahvilinin, 20 Ekim 2010 tarihinde yapılacak kupon ödemelerinde faiz oranı yüzde 2,37 olarak belirlendi. Hazine açıklamasında, 5 DİBS (Devlet iç borçlanma senedi) ihalesinde ağırlıklı ortalama faiz oranının (3 aylık) yüzde 2,12 olduğu ve 20 Ekim 2010'daki kupon ödemesine esas teşkil edecek kupon oranının ise yüzde 2,37 (yüzde 2,12+0,25) olarak belirlendiği ifade edildi.

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