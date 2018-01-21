T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Hazine'nin ihtiyaç üstü borçlanmasının arkasında 'Zeytin Dalı' harekâtı mı var?"

Operasyon dün TSK'nın hava harekâtıyla başladı

21 Ocak 2018 14:19

CHP Adana Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu Üyesi Zülfikar İnönü Tümer, Hazine’nin ihtiyaç üstü borçlanmasının arkasındaki nedenlere ilişkin olarak Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi sundu. Türmen, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik olarak düzenlediği operasyon için Hazine'nin hazırlık yapıp yapmadığını sordu.

2017 mali yılı bütçe açığının 47 milyar lira olarak açıklanırken Tümer, aynı yılın Hazine nakit açığının 60 milyar lira ve net hazine borçlanmasının da 82 milyar lira olduğunu ifade etti.

Türmen, Hazine’nin 2017 yılında ihtiyaç üstü borçlanmasının arkasındaki nedenin, 2018’in hemen başında gerçekleşen Afrin operasyonu nedeniyle, savunma harcamalarında öngörülen artış ve bunun için yapılan hazırlık aşaması olabileceğine dikkati çekti. Türmen'in TBMM'ye sunduğu soru önergesi şöyle: 

- 2017 Mali Yılı bütçe açığı 47 milyar TL olarak açıklanmışken, aynı yılın Hazine nakit açığının 60 milyar TL ve net Hazine borçlanmasının 82 milyar TL olmasını nasıl açıklıyorsunuz?

- Özellikle Hazine net borçlanmasındaki yükseklik acaba geçmiş yıl emanetlerinin çözülmüş olmasından mı kaynaklanmaktadır? Yoksa Hazine Müsteşarlığı 2018 yılında borçlanma maliyetlerinin yükseleceğini öngördüğü için mi önceden borçlanma yoluna gitmiştir?

- Hazine'nin 2017'de ihtiyaç üstü  borçlanmasının arkasındaki neden, 2018'in hemen başında planlanan Suriye-Afrin operasyonu nedeniyle savunma harcamalarında öngörülen artış ve bunun için hazırlık yapmak olabilir mi?

- Hazine net borçlanma tutarı, bütçe ile verilen borçlanma yetkilerine ek olarak yasa yoluyla alınan ek borçlanma limitlerinin de dışına çıkmamış mıdır?

ETİKETLER

afrintskmeclissoru önergesihaberZülfikar İnönü Tümernaci ağbalZeytin Dalı harekatıhazineihtiyaç üstü borçlanmasebepsoru

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24