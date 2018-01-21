"Hazine'nin ihtiyaç üstü borçlanmasının arkasında 'Zeytin Dalı' harekâtı mı var?"

CHP Adana Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu Üyesi Zülfikar İnönü Tümer, Hazine’nin ihtiyaç üstü borçlanmasının arkasındaki nedenlere ilişkin olarak Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi sundu. Türmen, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik olarak düzenlediği operasyon için Hazine'nin hazırlık yapıp yapmadığını sordu.

2017 mali yılı bütçe açığının 47 milyar lira olarak açıklanırken Tümer, aynı yılın Hazine nakit açığının 60 milyar lira ve net hazine borçlanmasının da 82 milyar lira olduğunu ifade etti.

Türmen, Hazine’nin 2017 yılında ihtiyaç üstü borçlanmasının arkasındaki nedenin, 2018’in hemen başında gerçekleşen Afrin operasyonu nedeniyle, savunma harcamalarında öngörülen artış ve bunun için yapılan hazırlık aşaması olabileceğine dikkati çekti. Türmen'in TBMM'ye sunduğu soru önergesi şöyle:

- 2017 Mali Yılı bütçe açığı 47 milyar TL olarak açıklanmışken, aynı yılın Hazine nakit açığının 60 milyar TL ve net Hazine borçlanmasının 82 milyar TL olmasını nasıl açıklıyorsunuz?

- Özellikle Hazine net borçlanmasındaki yükseklik acaba geçmiş yıl emanetlerinin çözülmüş olmasından mı kaynaklanmaktadır? Yoksa Hazine Müsteşarlığı 2018 yılında borçlanma maliyetlerinin yükseleceğini öngördüğü için mi önceden borçlanma yoluna gitmiştir?

- Hazine'nin 2017'de ihtiyaç üstü borçlanmasının arkasındaki neden, 2018'in hemen başında planlanan Suriye-Afrin operasyonu nedeniyle savunma harcamalarında öngörülen artış ve bunun için hazırlık yapmak olabilir mi?

- Hazine net borçlanma tutarı, bütçe ile verilen borçlanma yetkilerine ek olarak yasa yoluyla alınan ek borçlanma limitlerinin de dışına çıkmamış mıdır?