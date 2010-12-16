-HAZİNENİN EN ÖNEMLİ GELİR KAYNAĞI AKARYAKIT ÖTV'Sİ ANKARA (A.A) - 16.12.2010 - Akaryakıt ürünlerinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Hazinenin en önemli gelir kalemi oldu. Son 9 yılda petrol ürünlerinden devletin kasasına ÖTV olarak 186 milyar 171 milyon 727 bin lira girdi. AA muhabirinin Maliye Bakanlığından derlediği verilere göre, 2002 yılında uygulamaya giren Özel Tüketim Vergisinin en önemli gelir kalemlerinden birisi de petrol ürünlerinden alınan ÖTV oldu. 2002 yılında petrol ürünlerinden alınan ÖTV, devlete 11 milyar 238 milyon lira, 2003 yılında 15 milyar 98 milyon lira, 2004 yılında da 15 milyar 751 milyon lira gelir sağladı. 2005 yılında ÖTV'de yöntem değişikliğine gidildi ve maktu ÖTV tutarları, Bakanlar Kurulunca belirlenmeye başlandı. Söz konusu yıl toplam ÖTV geliri, 33 milyar 621 milyon 776 bin lira oldu. Bunun 19 milyar 552 milyon 763 bin lirası da petrol ürünlerinden geldi. Petrol ürünlerinden alınan ÖTV, 2006 yılında 20 milyar 708 milyon 290 bin liraya, 2007 yılında 22 milyar 235 milyon 675 bin liraya, 2008 yılında ise 23 milyar 947 milyon 376 bin liraya yükseldi. 2009 yılında ÖTV tahsilatı 25 milyar 582 milyon 583 bin lira olarak belirlenirken, 2010 yılı bütçesinde de, 30 milyar 695 milyon 331 bin lira ÖTV geliri öngörüldü. Ancak, bütçenin revize edilmesi sırasında ÖTV gelir tahmini de, 32 milyar 58 milyon 40 bin liraya çıkarıldı. 2011 yılında da 34 milyar 621 milyon 497 bin lira ÖTV tahsilatı hedeflendi. -ÖTV'NİN YARIDAN FAZLASI PETROLDEN GELİYOR- Maliye Bakanlığı verileri, Özel Tüketim Vergisi gelirlerinin yarıdan fazlasının petrol ürünlerinden geldiğini de ortaya koydu. Petrol ürünlerinden alınan ÖTV'nin toplam ÖTV gelirleri içindeki payı, 2005-2010 döneminde ortalama yüzde 57,05 olarak gerçekleşti. 2005 yılında yüzde 58,15 olan petrol ürünlerinin ÖTV içindeki payı, 2009 yılında yüzde 58,53'e yükseldi. Bu oranın 2010 yılında ise yüzde 56,45 düzeyinde olacağı belirtildi. Petrol ürünlerinden gelen ÖTV geliri, vergi gelirlerinin de yüzde 12,96 ile yüzde 14,82 arasındaki bölümünü oluşturdu. 6 yıllık süreçte ortalama pay da yüzde 13,64 şeklinde belirlendi. /* . PETROL ÜRÜNLERİNDEN TOPLAM ÖTV ÖTV'DEKİ VERGİ GELİRLERİ . ALINAN ÖTV GELİRİ PAYI İÇİNDEKİ PAYI YILLAR (Bin TL) (Bin TL) (Yüzde) (Yüzde) ------ ------------------- ----------- -------- --------------- 2005 19.552.763 33.621.776 58,15 14,82 2006 20.708.290 37.102.948 55,81 13,69 2007 22.235.675 39.350.665 56,51 12,99 2008 23.947.376 41.962.183 57,06 12,96 2009 25.582.583 43.708.500 58,53 13,47 2010 (x) 32.058.040 56.783.500 56,45 14,12 Toplam 144.084.727 252.529.572 57,05 13,64 */