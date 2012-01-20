-Hazine'nin alacakları 24,5 milyar lira ANKARA (A.A) - 20.12.2011 - Hazine alacakları 2011 yılında Aralık ayı sonu itibarıyla 24,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Hazine Müsteşarlığı açıklamasına göre, Hazine garantileri ile ikrazen verilen kredilerden doğan Hazine alacaklarına ilişkin veriler, 31 Aralık 2011 itibarıyla güncellendi. Buna göre, 2011 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla Hazine alacakları 24,5 milyar lira olarak gerçekleşirken, bunun 23 milyar 539,4 milyon lirası kamu kuruluşlarına, 934,9 milyon lirası da özel kesime ait bulunuyor. Açıklamada, Hazine alacak stoku içerisinde en yüksek payın 15,1 milyar lira ile mahalli idarelere ait olduğu belirtildi. Hazine'ye en çok borcu olan mahalli idare ise, 5 milyar 186 milyon 909 bin lira ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesinin borcu 2 milyar 576 milyon 764 bin lira, EGO Genel Müdürlüğünün borcu da 1 milyar 775 milyon 878 bin lira olarak gerçekleşti. Merkezi Yönetim'in toplam borcu 1 milyar 794 milyon 471 bin lira olurken, Müflis Türkiye İmar Bankası T.A.Ş. İflas Masası borcu 1 milyon 5 milyon 953 bin lira, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın borcu da 673 milyon 183 bin lira olarak hesaplandı. Hazine'ye, bankaların toplam borcu da 908 milyon 779 bin lira oldu. 2011 Aralık ayı sonu itibarıyla yapılan Hazine alacağı tahsilatı 3,8 milyar lira olarak gerçekleşti.