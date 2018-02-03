Hazine'nin 2018 yılında mega projeler için ayırdığı 6.2 milyar lira ile neler yapılabilir?

Hazine'den 2018 yılında mega projeler için 6.2 milyar lira ayrıldı. Peki, ayrılan 6.2 milyar lirayla neler yapılabilir? Birgün'den Semih Güven'in derlemesine göre mega projelere ödenecekbu miktarla maaşlar yükseltilebilir, kanser hastaları, emekliler ve annelere yapılan yardımlar artırılıp ilköğretim ve lise sayısı artırılabilir.

Sadece 2018 yılında hükümetin mega projeler kapsamında ödeyeceği 6.2 milyar lirayla işte şunlar yapılabilir:

730 ilkokul

Yapım maliyeti 8.5 milyon lira olan 40 derslik 730 tane ilkokulu veya yapım maliyeti 10 milyon lira olan 620 adet 40 derslik lise binası yapılabilir.

4 bin 133 spor salonu

Tanesi 1 milyon 500 bin liralık maliyetle 4 bin 133 spor salonu veya tanesi 7 milyon lira maliyetle 300 kişilik 885 tane öğrenci pansiyonu yapılabilir.

Anneye 4 bin 700 TL

En son açıklanan doğum istatistikleri verilerine göre, doğum yapan 1 milyon 310 bin anneye bir defaya mahsus olarak ödenen 149 lira, 4 bin 700 liraya çıkarılabilir.

En düşük işsizlik maaşı 1000 lira

Yaklaşık 3,5 milyon işsizin aldığı işsizlik maaşları yükseltilebilir. 2018 yılı itibariyle 811 lira olan en düşük işsizlik maaşı en az 1000 liraya yükseltilebilir.

Kanser hastalarına ücretsiz ilaç

Türkiye’de yılda 163 bin kişi kanser hastalığına yakalanıyor. Bu hastaların bulmakta dahi zorlandığı ve oldukça yüksek fiyatlar ödeyerek almak zorunda kaldıkları ilaçlar ücretsiz hale getirilebilir. Maaşları açlık sınırının dahi altında olan milyonlarca emeklilerden kesilen ilaç-muayene bedelleri kaldırılabilir.

Kamu çalışanına 155 lira ek zam

Devlet Personel Başkanlığı verilerine göre 3 milyon 341 bin kişi olan kamu çalışanlarının maaşına 155 lira ek zam yapılabilir.