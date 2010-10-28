-HAZİNE'NİN 2011 FİNANSMAN PROGRAMI ANKARA (A.A) - 28.10.2010 - Hazine, 2011 yılında 135 milyar lira iç borç, 17,8 milyar liralık da dış borç servisi yapılmasını öngördü. Hazine Müsteşarlığı, Finansman Programını açıkladı. Programda, 2010 yılı gelişmeleri ve 2011 yılı öngörüleri yer aldı. 2010 yılında olduğu gibi Orta Vadeli Program hedef ve öngörüleri dikkate alınarak hazırlanan Finansman Programına göre, borç servisinin 110,3 milyar lirası anapara ve 42,6 milyar lira faiz olacak. İç borç servisinin 118,2 milyar liralık kısmının piyasaya yapılacak ödemelerden, 16,9 milyar liralık kısmının ise kamu kurumlarına rekabetçi olmayan teklif yoluyla gerçekleştirilen satışların ödemelerinden oluşması öngörüldü. Uluslararası sermaye piyasalarında yapılacak tahvil ihracına ek olarak Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası ve diğer dış finansman kuruluşlarından sağlanacak proje ve program kredisi yoluyla toplam 12,5 milyar lira dış finansman elde edilmesi hedeflendi. Programda, nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme geliri, İşsizlik Sigortası Fonu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan aktarılacak kaynaklar ile devirli ve garantili borç geri dönüşleri ve kasa/banka kullanımı sonucu elde edilecek diğer finansman toplamının 21,1 milyar lira seviyesinde olması bekleniyor. Bu öngörüler doğrultusunda, 2011 yılında 119,1 milyar lira tutarında iç borçlanma yapılması ve toplam iç borç çevirme oranının yüzde 88 olacağı hesaplandı.