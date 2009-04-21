Hazine’nin 10 taşınmazından 1'i işgal altında

Türkiye'de devlete ait her 10 taşınmazdan 1'i işgal altında. Bu taşınmazlar üzerindeki işgalci sayısı da 688 bin 995. Türkiye’nin yüzde 57’sine sahip Hazine'nin en fazla mülkiyeti Balıkesir'de bulunuyor.



Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Faaliyet Raporu'ndan derlenen verilere göre, 2008 sonu itibariyle Hazine'ye ait tescilli taşınmaz sayısı 2 milyon 847 bin 854 olarak tespit edildi.



Bunların 108 bin 746'sını binalar, 367 bin 69'unu arsalar, 575 bin 779'unu araziler, 154 bin 126'sını bağ-bahçeler, 1 milyon 133 bin 250'sini tarlalar, 292 bin 434'ünü ormanlar, 72 bin 941'ini de otlak, mera gibi orta mallar oluşturuyor.



Devlete ait su ve su ürünü alanlarının sayısı 138 bin 114, maden ve ocakların bin 273, deniz dolgu alanlarının 629, tarihi ve kültürel alanların da 3 bin 493 olarak belirleniyor.



Büyüklükleri bakımından da Hazine taşınmazlarının yüzde 71,4'ü üzerinde ormanlar yer alıyor. 110 milyar 182 milyon 787 bin metrekarelik bir alanı kaplayan ormanları, 21 milyar 736 milyon 108 bin metrekare ile araziler, 16 milyar 730 milyon 326 bin metrekare ile tarlalar, 2 milyar 243 milyon 49 bin metrekare ile de orta mallar izliyor.



Hazine'ye ait binalar 576 milyon 819 bin metrekare, arsalar ise 1 milyar 239 milyon 70 bin metrekarelik bir alan üzerine yayılıyor.



Türkiye’nin yüzde 57.8’i Hazine’nin



Hazineye tescilli 2 milyon 847 bin 854 taşınmazın yanı sıra, devletin hüküm ve tasarrufu altında 60 bin 184, Hazine ile ilişikli de 104 bin 941 taşınmaz olduğu bilgisi de resmi verilerde yer alıyor.



Böylece, Hazine'nin yönetiminde olan taşınmaz sayısı 3 milyon 12 bin 979'a, bunların yüzölçümü de 164 milyar 145 milyon 190 bin 495 metrekareye çıkıyor. Aynı şekilde 815 bin kilometre karelik bir yüzölçüme sahip Türkiye'de, kadastro çalışmalarına konu olabilecek alan büyüklüğünün 417 bin ile 500 bin kilometrekare arasında olduğu tahmin ediliyor.



Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan, bu nedenle de kadastro çalışması yapılmasına gerek duyulmayan alanların büyüklüğü ise 315 kilometrekare olarak ifade ediliyor.



Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki 315 bin kilometrekarelik alana, devletin özel mülkiyetindeki taşınmazların da ilave edilmesiyle 469 bin 367 kilometrekarelik bir büyüklüğe ulaşılıyor. Bu durumda, Türkiye yüzölçümünün yüzde 57,59'unda Hazinenin söz sahibi olduğu, bu şekilde de Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünce yönetildiği sonucuna varılıyor.



Rapora göre, 2008 sonu itibariyle devlete ait 332 bin 273 adet taşınmaz işgal altında bulunuyor. Resmi verilerdeki işgalci sayısı da 688 bin 995 olarak belirleniyor. Bu durumda Hazine adına tescilli arazilerin yüzde 11,7'sinin işgal altında olduğu ortaya çıkıyor.



943 milyon liralık gelir elde edildi



Devletin 2008'de Hazine taşınmazlarından elde ettiği toplam gelir, 729 milyon 60 bin 592 lirası kira, 214 milyon 765 bin 33 lirası da satış geliri olmak üzere 943 milyon 825 bin 625 lira olarak gerçekleşti.



Devletin en fazla taşınmaz gelirini 151 milyon 650 bin lira ile İstanbul'da elde ederken, Ankara 145 milyon 455 bin lira, Antalya 119 milyon 734 lira, İzmir 62 milyon 770 bin lira, Kocaeli 48 milyon 946 bin lira, Adana 21 milyon 297 bin lira, Edirne de 17 milyon 630 bin lira gelir ile İstanbul'un arkasında sıralandı.



En çok mülkiyet Balıkesir’de



Türkiye'de Hazine'nin mülkiyet açısından en fazla söz sahibi olduğu il Balıkesir olarak belirlendi.

Hazine'nin 81 bin 89 adet tescilli taşınmazının bulunduğu Balıkesir'in yüzde 54,14'ünü devlete ait taşınmazlar kaplıyor. Bunu yüzde 50,65'lik oranla Kırklareli, yüzde 46,33'lük oranla da Adıyaman izliyor.



İstanbul'un yüzde 37,75'ini, Ankara'nın yüzde 20,12'sini, İzmir'in yüzde 30,50'sini, Antalya'nın da yüzde 28,19'unu Hazine adına tescilli taşınmazlar oluşturuyor.



Taşınmaz sayısı bakımından da devlet, en fazla mülke Konya'da sahip bulunuyor. Devletin 133 bin 746 taşınmazının olduğu Konya'yı 97 bin 631 taşınmaz ile Konya, 91 bin 895 taşınmaz ile de Sivas takip ediyor.

