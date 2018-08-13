Hazine'den 'devlet tahvili' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 14 Ağustos'ta sadece değişken faizli devlet tahvili ihraç edileceği bildirildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"31 Temmuz 2018 tarihinde yayımlanan Ağustos - Ekim 2018 İç Borçlanma Stratejisi’ndeki Ağustos ayı ihraç takviminde 14 Ağustos’ta ihracı gerçekleştirileceği duyurulan değişken faizli Devlet tahvili ve 10 yıl vadeli sabit kuponlu Devlet tahvili ihalesi yerine sadece değişken faizli Devlet tahvili ihraç edilecektir"

Değişken faizli devlet tahvili nedir?

Devlet Tahvilleri, Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan iç borçlanma senetleridir. Belediye ve kamu kuruluşlarının çıkardıkları tahvillerde Devlet tahvilleri kapsamında değerlendirilmektedir.

Enflasyonun hızlandığı dönemlerde piyandaki cari faiz oranının tahvil faiz oranlarını kısa zamanda geride bırakması, faiz oranları ile devamlı şekilde oynanması tahvil piyasasında istikrarsızlığa neden olur. İşte bu değişken faizli tahviller, ileriye dönük faiz riskini ortadan kaldırmak için 3, 6 aylık yada bir yıllık dönemler itibariyle kuponlara bağlı faiz ödemeleri içerir.