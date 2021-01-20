Hazine yılın ilk Eurobond ihalesinde 3.5 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı yılın ilk dolar cinsi borçlanmasına gitti. Eurolond ihalesinde toplam satış tutarının 3,5 milyar dolar oldu. Hazine çift dilimli dolar cinsi eurobond ihracı için Citi, Goldman Sachs ve JPMorgan’a yetki vermişti.

Bloomberg HT’ye göre Hazine’nin 2026 ve 2031 vadeli çift dilimli dolar cinsi eurobond ihracında satış tutarı her birinde 1,75 milyar dolar olarak gerçekleşti.

2026 vadeli tahvilin yatırımcıya getirisi yüzde 4,90 olarak gerçekleşirken 2031 vadeli tahvilin getirisi yüzde 5,95 olarak kaydedildi.

2020’de yurt dışı piyasalarda toplam dört kez borçlanmaya çıkılırken Hazine’nin yabancı para cinsinden toplam borçlanması 8,75 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Bu yıla ilişkin finansman programı çerçevesinde 2021 yılında uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ihraçları yoluyla 10 milyar dolar finansman sağlanması öngörülmüştü.