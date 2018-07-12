"Hazine ve Maliye Bakanlığı'na getirilen Albayrak, enerji sektörünü 51 milyar dolarlık borçla bıraktı"

Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna oturan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak yönettiği enerji sektörünü 51 milyar dolarlık borçla bıraktığı belirtildi.

Türkiye’nin 31 Mart 2018 tarihi itibarıyla 325 milyar dolara ulaşan özel sektör dış borç stoku içinde önemli paya sahip olan enerji sektörü, TL’nin hızla değer kaybetmesiyle birlikte bankacılık sektöründe de riskleri artırdı.

Cumuriyet'te yer alan habere göre Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanı olması tüm dünyada yankılanırken, 2015-2018 yılları arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak yönettiği enerji sektörünün büyük döviz borcu, TL’deki değer kaybıyla birlikte "sürdürülemez hale geldi"ği belirtildi. Söz konusu haber aynen şöyle devam ediyor:

"Saatli bomba"

51 milyar dolarlık kredi borcu bulunan sektör için ABD merkezli ekonomi ajansı Bloomberg, “saatli bomba” benzetmesinde bulunurken, son günlerde enerji şirketleriborç öteleme ve kredi yeniden yapılandırma için bir bir bankaların kapısını çalmaya başladı. TL’deki erime, elektrik fiyatlarındaki artıştan daha hızlı olduğu için bazı enerji şirketlerinin gelirleri borç ödemelerinin altında kalırken, tüm bankacılık kredilerinin yüzde 7’sine sahip olan sektör, bankaları kara kara düşündürüyor.

Elektrik Üreticileri Derneği’nin rakamlarına göre 2003’ten bu yana enerji sektörüne 95 milyar dolar yatırım yapıldı ancak TL’nin değer kaybı nedeniyle gelirler maliyetler kadar artmıyor ve 51 milyar dolarlıklık kredi borcunu ödemekte zorlanıyor. 2010’da 81 dolar olan megavat saat fiyatı, 2018 Mayıs sonunda 45 dolara düşerken, Bloomberg’e konuşan TÜSİ- AD Başekonomisti Zümrüt İmamoğlu, kur şoku nedeniyle maliyetlerin arttığını ancak enerji şirketlerinin yasal düzenlemeler ve tavan fiyat uygulaması nedeniyle fiyatları o düzeyde artıramadığını dile getirdi.