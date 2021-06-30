T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, uluslararası piyasalardan Euro cinsinden borçlanmak için bankaları yetkilendirdi

30 Haziran 2021 12:29

Hazine ve Maliye Bakanlığı uluslararası piyasalardan temmuz 2027 vadeli euro cinsi tahvil ihracı yoluyla borçlanmak için bankalara yetki verdiğini açıklarken, bankacılık kaynakları ihraçta ilk getiri beklentisinin yüzde 4.75'li seviyeler olduğunu belirtti.

Hazine'den yapılan açıklamaya göre ihraç için Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas ve Deutsche Bank'a yetki verildi.

Refinitiv servislerinden IFR'da yer alan ve bankacılık kaynaklarına dayandırılan habere göre en az 500 milyon euro büyüklükteki Temmuz 2027 vadeli ihraçta ilk getiri beklentisi yüzde 4.75'li seviyeler olarak belirtildi.

İhracın bugün tamamlanması bekleniyor.

tahvilborçlanma2027hazine ve Maliye bakanlığıBank of America
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24