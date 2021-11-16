Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın vergi müfettişliği kadrolarına yeni atamalar Resmî Gazete’de

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda 1.000'den fazla atama yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı Atama Kararnamesi, 16 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan atamalar ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde vergi başmüfettişliği, vergi müfettişliği, vergi müfettişliği yardımcılığı kadrolarında büyük değişimler meydana geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 2021/529 syılı atama kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde 20 adet vergi başmüfettişi ataması gerçekleştirildi. Yine 2021/530 karar sayılı atama kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde 900 adet vergi başmüfettişi ataması gerçekleştirildi. 2021/531 karar sayılı atama kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde 56 adet vergi başmüfettişi ataması yapıldı.

Yapılan 976 adet vergi başmüfettişi atamalarının tamamı Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın vergi müfettişi kadrosunda yer alan isimlerden seçildi.

Resmî Gazete'deki karar için tıklayın.