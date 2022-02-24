Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Rusya-Ukrayna krizi açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'ya işgal etmeye başlamasının ardından konuya ilişkin açıklama yayımladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yayımlanan "Rusya-Ukrayna Arasında Yaşanan Son Dönemdeki Gelişmeler ve Olası Yansımalarına İlişkin Basın Duyurusu" başlıklı açıklamada söz konusu gelişmelerin yakında izlendiği belirtildi.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Uluslararası alanda yaşanan bu gelişmenin olası ekonomik ve finansal yan etkileri; tarım turizm, dış ticaret enerji ve müteahhitlik dahil her boyutuyla, bakanlığımızca ve ilgili bakanlıklarla istişare içinde takip edilmektedir. Şimdiye kadar olduğu gibi bu süreçte de gerekli kararlar alınacaktır.

Türkiye ekonomisi sağlam temelleriyle geçtiğimiz dönemde birçok iç ve dış şoku bertaraf etmiştir. Üretimi, ihracatı, istihdamı önceleyen; dengeli ve istikrarlı büyümeyi odağına alan Türkiye Ekonomi Modeli ile attığımız adımlar sayesinde ülkemizin zorluklara karşı dayanıklılığını daha da güçlendirdik.

Bilindiği üzere yakın zamanda manipülatif söylemlere itimat ederek oldukça riskli pozisyonlar alan vatandaşlarımızın önemli mali kayıplarla karşı karşıya kalmıştır. Son iki ayda Türk Lirasını güçlendirmek için önemli politikalar ortaya konulmuş ve bu konuda başarılı olunmuştur. Bu çerçevede uluslararası finansal piyasalarda bu gerginliğin neden olduğu oynaklıklara karşı vatandaşlarımızın Türk Lirası ve Türk Lirası cinsi varlıklara olan güveninin devam etmesinin ve riskli pozisyon almaktan kaçınmalarının her açıdan önemli olduğu değerlendirilmektedir."