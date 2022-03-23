İlk ödemeler yapıldı; 1 milyondan fazla hesap kur korumalı mevduata geçti

Hazine ve Maliye Bakanlığı twitter hesabından kur korumalı mevduata ilişkin açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada 3 aylık vadeli hesapların ödemelerinin bugün itibariyle yapıldığı belirtilerek, söz konusu hesaplara 1 milyondan fazla katılım olduğu açıklandı.

Hazine'den yapılan açıklamada "Kur korumalı mevduatın hayata geçirilmesiyle yabancı para mevduatının toplam mevduat içindeki payı 10 puandan fazla azalmıştır" dendi. Yapılan açıklamada söz konusu hesapların toplam 591 milyar TL büyüklüğe ulaştığı ifade edildi.

Yapılan açıklamada ayrıca kur korumalı mevduatın milli paraya olan güveni kuvvetlendirildiğine dikkat çekilirken, ticari kredilerde düşüş gözlendiği ifade edildi.

Hazine'den yapılan açıklama şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Türk Lirası'na istikrar kazandırmak ve dolarizasyon eğilimini tersine çevirerek döviz kurunun enflasyon üzerindeki baskısını hafifletmek amacıyla 2021 Aralık ayında devreye alınan kur korumalı mevduat ve katılma hesabı (KKM) uygulamasında ilk ödemeler üç aylık vade tercihinde bulunan hesap sahipleri için 23 Mart 2022 tarihi itibariyle gerçekleşmiştir.

"1 milyonun üzerinde kişi birikimlerini değerlendirdi"

Vatandaşlarımız tarafından büyük ilgi gösterilen yenilikçi bir ürünümüz olan KKM'de 22 Mart 2022 itibariyle 270 milyar TL'si Hazine destekli KKM ve 321 milyar TL'si TCMB destekli dövizden/altından dönüşümü KKM olmak üzere toplam 591 milyar TL büyüklüğe ulaşmıştır. Böylece 1 milyonun üzerinde hesap sahiplerinin yüzde 97'si gerçek kişiler olurken, 28 bin 934 tüzel kişi de birikimlerini bu ürünlerde değerlendirmeyi tercih etmiştir.

"KKM'nin oluşturduğu istikrar Rusya-Ukrayna krizi ve Fed faiz artışına rağmen oynaklığı sınırlı kıldı"

Ülkemizin finansal istikrarına önemli katkılar sunan ve bütçe üzerinde yükü oldukça sınırlı olan KKM uygulamamızın ekonominin geneline yayılan olumlu etkileri de gözlemlenmiştir. KKM, milli para birimimize duyulan güveni kuvvetlendirmenin yanı sıra yatırım ve üretimin en önemli unsuru olan öngörülebilirliğin artırılmasına katkı sağlamıştır. KKM'nin hayata geçirilmesi ile yabancı para mevduatlarının toplam mevduatın içerisindeki payı 10 puandan fazla artmıştır. Ayrıca KKM, uygulaması neticesinde TL mevduatın ortalama vadesinin iki katına yükselmesi bankacılık sektörünün kredi-mevduat vade uyumsuzluğu sorununa iyileştirici yönde katkı sağlamıştır. KKM kapsamında uygulanan faiz üst sınırının katkısıyla bankaların fonlama maliyetleri gerilerken, bu durum ticari kredi faizlerinde düşüşü desteklemiştir. Son olarak da, KKM uygulamasının oluşturduğu istikrarın etkisiyle Rusya-Ukrayna krizine ve Fed faiz artışına rağmen finansal piyasalarda yaşanan oynaklıklar sınırlı kalmıştır.

KKM'ye büyük ilgi gösteren vatandaşlarımıza milli paramıza duydukları güvenin yanı sıra makroekonomik ve finansal istikrara sağladıkları destek için teşekkür ediyoruz"