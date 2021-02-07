Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Kılıçdaroğlu'na faiz yanıtı: Tahvil ihracı ile proje kredisi arasındaki ayrımı bilmiyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun Hazine’ye yüksek faizden kredi verildiğine ilişkin açıklamasına yanıt verdi. Açıklamada, Kılıçdaroğlu’nun ‘Hazine'nin tahvil ihracı ile uluslararası finansman kuruluşlarından proje kredisi sağlanması arasındaki ayrımı bilmediği’ belirterek, “Herhangi bir belediyemizin uluslararası tahvil piyasalarında hazinemizden daha düşük maliyetle borçlanması söz konusu değildir” denildi.

Kılıçdaroğlu, dün İzmir’de yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ödediği faizin yarısı kadar faizle İzmir Büyükşehir Belediyesi borçlanabiliyor. Hazinenin en son aldığı borç dolayısıyla ödedikleri faiz yüzde 5-6 civarında. Ama İzmir Büyükşehir Belediyesi 1 milyar 70 milyon avroluk borçlanmayı yüzde 3 ile yaptı" demişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise yazılı açıklama yaparak, Kılıçdaroğlu’nun bu sözlerine yanıt verdi.

"Aradaki ayrımı bilmiyor"

Açıklamada Kılıçdaroğlu’nun ‘devletin hazinesini karaladığını’ belirterek, açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı savunuldu. Açıklamada “Devleti ve devletin saygın kurumlarını itibarsızlaştırmaya dönük bu açıklamayı öncelikle esefle kınıyoruz” denildi. Kılıçdaroğlu’nun ‘Hazine'nin tahvil ihracı ile uluslararası finansman kuruluşlarından proje kredisi sağlanması arasındaki ayrımı bilmediği’ ileri sürülen açıklamada şunlar sıralandı:

1- Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu ülkede yaşayan herkesin devletidir. İzmir Büyükşehir Belediyesi de bu devletin bir kurumudur.

2- Çok taraflı kalkınma bankalarından yapılan özel amaçlı proje finansmanı kredilerinin koşulları ile bütçe finansmanı amacıyla yapılan hazine tahvil ihraçlarının getirilerinin karşılaştırılması doğru değildir.

3- Belediyeler yurt dışından finansman sağlamadan önce Bakanlığımız iznini talep etmektedir. İlgili talebe istinaden, Strateji ve Bütçe Başkanlığının (SBB) uygun görüşüne müteakiben belediyenin mali koşullarının uygun olması durumunda izin verilmektedir.

4- Sayın Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği Buca Metro Projesi için sağlanması düşünülen 1 milyar 70 milyon avro finansman ile ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi de Bakanlığımızdan 27 Ağustos 2019 tarihinde dış finansman izni talebinde bulunmuş ve 8 Kasım 2019 tarihinde dış finansman izni verilmiştir. Ancak belediye, finansmana ilişkin işlemleri bir yıl içerisinde tamamlayamadığından izin süresi bitmiş ve bu defa 22 Ocak 2021 tarihinde ilgili iznin süresinin uzatılması için tekrar başvuruda bulunmuştur.

"Belediye tarafından borçlanması yapılmış kredi yok"

5- Belediyenin izin süresi uzatım başvurusu alınmış olup mevzuat uyarınca işlemleri sürmektedir. Yani Belediye, ilgili finansmanı süresi içinde sağlayamadığından henüz onay verilmiş veya İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından borçlanması yapılmış bir kredi söz konusu değildir.

6- Bununla birlikte, 2020 yılı içeresinde Türkiye Cumhuriyeti adına borçlu sıfatı ile uluslararası finansman kuruluşlarından sağladığımız altyapı yatırımlarına ve sağlık sektörüne yönelik finansmanın koşullarına baktığımızda ise Sayın Kılıçdaroğlu'nun iddia ettiğinden çok daha uygun koşullu olarak finansman sağlandığı (Euribor*+0,65 ila Euribor*+1,1 arasında) görülmektedir.

“HAZİNEDEN DAHA DÜŞÜK MALİYETLE KREDİ SÖZ KONUSU DEĞİL’

"Hazineden daha düşük maliyetle kredi söz konusu değil"

Sonuç olarak; herhangi bir belediyemizin uluslararası tahvil piyasalarında hazinemizden daha düşük maliyetle borçlanması söz konusu değildir. CHP Genel Başkanı tarafından yapılan yanlış bilgilendirmeyi aziz milletimizin takdirine bırakıyoruz.