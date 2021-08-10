Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ev sahiplerine mektup: Yapılandırmadan yararlanın

Gelir İdaresi Başkanlığı bankalardan ya da diğer ödeme kanalları üzerinden kira ödemelerini takip edebiliyor. Kişiler adına yapılan kira ödemelerinin beyan edilip edilmediğini kontrol ediyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı vatandaşlara gönderdiği mektupta, vergi mükellefiyetine ilişkin yükümlülük ve ödevlerin tam olarak yerine getirilmesi amacıyla vergi kanunlarının verdiği yetkiler çerçevesinde başkanlığın kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden çeşitli bilgiler topladığı hatırlatılarak, "Bu kapsamda mükellefler nezdinde yapılan inceleme ve denetimler sonucunda vergi kaybının tespiti halinde vergiler, vergi cezaları ile birlikte talep edilmektedir" denildi.