Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda ‘Albayrak’ depremi : 3 bakan yardımcısından ikisi görevden alındı

Instagram üzerinden istifa eden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı dönemindeki bakan yardımcıları Osman Dinçbaş ve Bülent Aksu görevden alındı. Nureddin Nebati ise görevini sürdürüyor.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, görevden alınan Dinçbaş’ın yerine de Cengiz Yavilioğlu getirildi. Eski AKP Erzurum Milletvekili olan Yavilioğlu, AKP Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Yavilioğlu, 2015-2018 yılları arasında da Maliye’de bakan yardımcısı olarak görev yapmıştı. Naci Ağbal döneminde bakan yardımcısı olan Yavilioğlu, Albayrak’ın bakanlığa geldiği 2018’de bu görevden ayrılmıştı. Görevden alınan Bülent Aksu’nun yerine de Şakir Ercan Gül atandı. Gül, daha önce TMSF Başkanı olarak görev yapmıştı.

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanvekilliği görevine yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Erişah Arıcan’ı atandı. Arıcan, aynı zamanda Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı olarak da görev yapıyor. Prof. Dr. Erişah Arıcan’ın Berat Albayrak’ın tez danışmanlığı yapmasıyla gündeme gelmişti.