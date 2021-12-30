Hazine ve Maliye Bakanlığı ‘görevinden affını’ isteyen Lütfi Elvan, ilk kez görüntülendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa eden Lütfi Elvan, görevden ayrıldıktan sonra ilk kez görüntülendi.

Elvan, 29 Aralık’ta AKP’nin Mersin İl Başkanlığını ziyaret etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım da yapan Elvan, "Mersin’deyiz. Tarsus AK Parti İlçe Başkanlığımızı ziyaret ettik, kıymetli yol arkadaşlarımızla bir araya geldik." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Haftalardır görevden alınacağı konuşulan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan “görevden affını” istedi, yerine Nureddin Nebati atandı. 8 Kasım 2020'de, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın "At izi it izine karıştı" açıklamasıyla istifa ettiği Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanan Elvan, döviz kuru ve faiz krizinin yaşandığı süreçte bu görevde bir yıl kalabildi. 2 Aralık'ta Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre, “görevden affını isteyen ve af talebinin kabul edildiği” açıklanan Lütfi Elvan'ın yerine, Berat Albayrak'a yakınlığıyla bilinen Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati atandı.