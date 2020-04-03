Hazine ve Maliye Bakanlığı firmaların kâr dağıtımlarını sınırladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı aldığı tedbirlerin arasına, kâr dağıtımılarının sınırlandırılmasını da getirdi. Karara göre firmaların kâr dağıtımları, 2019 kârının yüzde 25'i ile sınırlandırıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Covid-19’un ekonomiye etkisiyle mücadele kapsamında, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda firmaların kâr dağıtımlarını 2019 kârının %25’i ile sınırlandırdık. İş gücü piyasamızı, istihdamı, şirketlerimizin öz kaynaklarını, sermaye yapılarını ve nakit dengelerini korumalıyız" açıklamasını yaptı.