Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi Reform Paketi'ni açıkladı. Paketin duyurulmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı "Ekonomi Reformları Tanıtım Kitapçığı"nı paylaştı.

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Pakette 850 bin esnafa yönelik vergi muafiyetinin yer aldığını söyleyen Erdoğan, "Kuaför, tesisatçı, tamirci, gibi esnafımızı gelir vergisinden muaf tutuyor, beyan yükümlülüklerini de kaldırıyoruz" dedi.

Kamuda taşıt alımına son verileceğini açıklayan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı'na bağlı Ekonomi Koordinasyon Kurulu ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Finansal İstikrar Komitesi adıyla iki yeni yapı oluşturulacağını söyleyen Erdoğan, TÜİK'in ilişkili kuruluşa dönüştürüleceğini duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ise Erdoğan'ın açıkladığı reformun kitapçık halini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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