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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Bugün yapılan açıklamadaki hususlar, Bankalar Birliği'nin tavsiyeleridir

"Kamuoyunda yanlış anlaşılmalara neden olunmaması için bildirim gerekliliği doğmuştur"

17 Ağustos 2018 17:27

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün reel sektör banka kredileriyle ilgili yapılan açıklamanın Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu tarafından üyelerine tavsiye niteliğinde alınan kararlar olduğunu bildirdi.

TIKLAYINHazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'tedbir' açıklaması

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından bugün kamuoyuna bankacılık sektörünün ekonomik faaliyetin desteklenmesine yönelik değerlendirmelerine ilişkin açıklamalar bakanlığımız tarafından alınan kararlar şeklinde yansımıştır.

Açıklamalarda yer alan hususlar Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu tarafından üyelerine tavsiye niteliğinde alınan kararlardır.

Kamuoyunda yanlış anlaşılmalara neden olunmaması için bildirim gerekliliği doğmuştur."

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