Hazine ve Maliye Bakanlığı, bakan yardımcılığı görevine atanan Osman Dinçbaş kimdir?

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Osman Dinçbaş ve Nureddin Nebati Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda bakan yardımcılığı görevine atandı.

Osman Dinçbaş kimdir?

Dinçbaş, 1984’te Ernst & Young'ın İstanbul ofisinde denetim asistanı olarak göreve başlamış ardından şirketin ABD ofislerinde görev almıştı.

90’lı yılların sonunda Ernst & Young'ın İstanbul’daki yönetim danışmanlığı bölümünü kuran Dinçbaş, bu birimi iş süreçleri mimarisi ve risk yönetimi hizmetlerinde uzmanlaşmış bir hizmet dalına dönüştürdü.

Dinçbaş, 2002’de Ernst & Young Türkiye’nin operasyonlardan sorumlu yönetici (COO) pozisyonuna atandı, 2003’te ise Genel Müdür oldu.

2012’de kendi işini kurmak üzere Ernst & Young'dan ayrılan Dinçbaş, firmalara risk yönetimi danışmanlığı hizmeti veren Terra Bona Partners şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyordu.