Hazine ve Maliye Bakanlığı 377 kişinin mal varlığını dondurdu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun uyarınca FETÖ, DEAŞ, PKK-KCK ve DHKP-C örgütleri başlığı altında toplam 377 kişinin Türkiye’deki mal varlığını dondurdu.

Dünya’nın haberine göre FETÖ başlığı altında mal varlığı dondurulanlar arasında, terör örgütü ele başı Fethullah Gülen, Hamdi Akın İpek, Erkem Dumanlı, Hidayet Karaca gibi isimler yer aldı.



Mal varlığı dondurulan 377 kişinin, 205’i FETÖ, 86’sı DEAŞ, 77’si PKK-KCK ve 9’si DHKP-C başlığı altında yer alıyor.