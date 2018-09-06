Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcısı Nureddin Nebati kimdir?

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Osman Dinçbaş ve Nureddin Nebati Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda bakan yardımcılığı görevine atandı.

Nebati'nin özgeçmişi şöyle:

26. dönemde Adalet ve Kalkınma Partisi’nden milletvcekili olarak görev yapan Nureddin Nebati, tekstil sektöründe yöneticilik ve akaryakıt istasyonu işletmeciliği yapmış bir isim.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olan Nebati, yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Uluslararası İlişkiler alanında yaptı ve Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Doktora ünvanını aldı.