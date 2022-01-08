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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, iş dünyasının kadın temsilcileriyle bir araya geldi

08 Ocak 2022 14:32

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyası kadın temsilcileriyle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

Hazine Ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati’nin iş dünyasının kadın temsilcileriyle bir araya geldiği toplantı başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, iş dünyası, reel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Nebati’nin iş dünyasının kadın temsilcileriyle bir araya geldiği toplantı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleşiyor. Basına kapalı olan toplantı saat 13.40’da başladı. Toplantıda Bakan Nebati’nin yeni Ekonomi modeli, finansal piyasalarda hayata geçirilen yeni enstrümanlar konularında bilgi vermesi bekleniyor.

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