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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Rakamlarla oynanamaz, TÜİK bağımsız bir kuruluştur

"Enflasyon konusunda algı operasyonu yapanlar var"

06 Mayıs 2021 21:50

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisi ve ekonomiye etkileri konusunda açıklamalarda bulundu. Elvan Türkiye'nin dijitalleşme alanında çok önemli adımlar attığını belirterek "Uzaktan çalışmanın ciddi şekilde yaygınlaşacağını düşünüyorum" dedi. Elvan, enflasyon verilerine ilişkin de "Rakamlarla oynanamaz, TÜİK bağımsız bir kuruluştur. TÜİK teknik konularda talimatlandırılamaz.  Enflasyon konusunda algı operasyonu yapanlar var" ifadesini kullandı.

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