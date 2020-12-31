Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın yeni yıl mesajında "yapısal reform" ve "şeffaf ve öngörülebilir politika" vurgusu

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, sosyal medya hesabından yeni yıl mesajını yayımladı.

Elvan paylaşımında "Salgın sonrası dönemde küresel ekonomide, güçlü ve rekabetçi ülke olma kararlılığımızı sürdürüyoruz. Makro ekonomik ve yapısal reformları hızla hayata geçirerek, uluslararası normlara uygun, şeffaf politikalarla süreçten güçlenerek çıkacağız" dedi

Elvan şunları kaydetti:

Yakın tarihimizin en büyük küresel sağlık krizini tecrübe ettiğimiz bir yıl olan 2020’yi geride bırakıyoruz. Tüm dünyada salgının oluşturduğu olumsuz koşullar nedeniyle ekonomik aktivitenin zayıfladığı ve finansal piyasalarda belirsizliklerin arttığı bir döneme şahit oluyoruz.

Salgın sonrası dönemde küresel ekonomide güçlü ve rekabetçi bir ülke olma kararlığımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda makroekonomik ve yapısal reformları hızla hayata geçirerek, uluslararası normlara uygun, şeffaf ve öngörülebilir politikalarla bu süreçten güçlenerek çıkacağız.

Yeni yılın önemli başarılara imza attığımız bir yıl olmasını temenni ediyor; ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum.