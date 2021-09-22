Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Cumhurbaşkanlığı'na bağlanan TÜİK'in özerkliği güçlendi

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın TÜİK hakkında verdiği soru önergesini yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, geçtiğimiz haziran ayında yapılan düzenlemeyle bakanlıktan alınıp fiilen Cumhurbaşkanlığı’na bağlanan kurum hakkında, "Bu operasyonla TÜİK'in bilimsel, teknik ve mali özerkliği daha da güçlendirildi" dedi..

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın TÜİK'in birbiriyle çelişen istatistiki verileri ile yöneticilerinin niçin çok sık değiştirildiğine ilişkin sorularını yanıtladı.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, TÜİK başkan ve yardımcılarını atama ve değiştirme yetkisinin 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararıyla Cumhurbaşkanı'na verildiğine işaret eden Bakan Elvan, tüm atamaların Resmi Gazete'de yayımlanarak kamuoyunun bilgisine hızlıca ve şeffaf bir şekilde sunulduğunu söyledi.

Bakan Lütfi Elvan, TÜİK'in tüm verilerinin bilimsel, ölçülebilir ve dışarıya açık olduğunu belirtirken TÜİK'in talimatla iş yapmadığını ifade etti. Elvan, 4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle TÜİK'in güçlendirildiğini, dışarıdan hiç kimsenin talimat veremeyeceği bir yapının güvenceye alındığını savundu.