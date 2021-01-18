Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 2020 bütçe açığı hedefini karıştırdı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 2020 için 139 milyar TL olarak öngörülen bütçe açığını 100 milyar TL şaşırarak 239 milyar TL olarak zikretti ve gerçekleşen 172.7 milyar TL’lik açığın hedefin altında kaldığını belirtti.

Elvan Twitter'da yaptığı paylaşımda, "2020 yılı bütçe açığımız, hedeflenen 239,2 milyar liranın altında 172,7 milyar lira olarak gerçekleşti ve 66,5 milyar lira tasarruf sağladık" demişti. Oysa 2020 bütçesinde bütçe açığı 139 milyar TL olarak belirtilmişti.

Ekonomist Dr. Cüneyt Akman, Twitter'da “Maliye Bakanımız sorumlu olduğu bütçe hedefini bi 100 milyarcık şaşırmış. E, olur o kadarcık hesap hatası…” yorumu yaptı.