Hazine ve Maliye Bakanı: İş dünyasının görüşleri, yapacağımız düzenlemelere önemli katkı sunacak

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "İş dünyasının görüşleri, yapacağımız düzenlemelere önemli katkı sunacak" açıklamasını yaptı.

"Hukuk ve ekonomi reformu" görüşmeleri kapsamında MÜSİAD görüşmesini gerçekleştiren Elvan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İş dünyasıyla görüşmelerimize MÜSİAD ile devam ettik. Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül ile MÜSİAD yönetiminin önerilerini aldık. İş dünyasının görüşleri, yapacağımız düzenlemelere önemli katkı sunacak. Önümüzdeki günlerde görüşmelerimize devam edeceğiz." ifadesini kullandı.