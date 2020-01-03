Hazine ve Maliye Bakanı: Enflasyonla mücadele ana gündemlerimizden biri olacak

TÜİK'in 2019 enflasyon rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2019'u enflasyonda hedeflediğimiz yüzde 12'nin altında kapattık. 2020'de enflasyonla mücadele ana gündemlerimizden biri olacak" dedi. Albayrak, "Enflasyonu tek hanelerde istikrara kavuşturacağız" ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | 2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84

'İhracatta Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı'

Albayrak ihracat rakamlarına ilişkin "2019’da ihracatımız yüzde 2.04 artışla 180.5 milyar dolar oldu ve Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı. Emeği geçenleri kutluyorum. İhracata ve katma değerli üretime dayalı büyüme için kaynaklarımızı özellikle bu alanlarda değerlendirmeye ve üreticilerimizi desteklemeye devam edeceğiz" paylaşımını yaptı.

TIKLAYIN | 2019 yılı ihracat rakamları açıklandı